Украинские боевики ударили ракетами по Херсону

В центре Херсона, рядом с телецентром прогремела серия мощных взрывов, – сообщает РИА Новости. Агентство сообщает, что со стороны позиций украинских войск были нанесены удары, как минимум, двумя ракетами «Точка-У» и несколькими РСЗО «Ураган».