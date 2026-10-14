Байкера, насмерть сбившего модель Ксению Добромилову, приговорили к 1,5 годам принудительных работ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил 32-летнего мотоциклиста Максима Завирюху, в мае 2026 года насмерть сбившего 34-летнюю модель и актрису Ксению Добромилову из клипа HammAli & Navai "Девочка-война", к полутора годам принудительных работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Принц Гарри вновь...
- ЛЛ Владимир Познер, ...
- Тайра Бэнкс расст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым