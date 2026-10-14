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Байкера, насмерть сбившего модель Ксению Добромилову, приговорили к 1,5 годам принудительных работ

Байкера, насмерть сбившего модель Ксению Добромилову, приговорили к 1,5 годам принудительных работ

Дорогомиловский суд Москвы приговорил 32-летнего мотоциклиста Максима Завирюху, в мае 2026 года насмерть сбившего 34-летнюю модель и актрису Ксению Добромилову из клипа HammAli & Navai "Девочка-война", к полутора годам принудительных работ.

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