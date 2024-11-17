КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден на встрече в Лиме пришли к соглашению, что важно сохранить человеческий контроль над использованием ядерного оружия на фоне развития искусственного интеллекта, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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