Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Владимир Морж
    Это был подарок полякам от дядюшки Джо. Но память у них короткая, чужого добра они не помнят, как своего зла.Выплата репараций...
  • Валерий Каплун
    ❤️💋👍Выплата репараций...
  • Eduard
    Наглве как поляки.Поляки отжали у Германии после войны землю,а теперь ещё и дденег требуют!Выплата репараций...

КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден на встрече в Лиме пришли к соглашению, что важно сохранить человеческий контроль над использованием ядерного оружия на фоне развития искусственного интеллекта, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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