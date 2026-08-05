Израильские спецслужбы арестовали известного российского ученого Российского историка и публициста Артёма Кирпиченок задержали в Израиле п.
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Израильские спецслужбы арестовали известного российского ученого Российского историка и публициста Артёма Кирпиченок задержали в Израиле п.
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