Сенатор Джабаров: Зеленский не пойдет на переговоры с РФ из-за страха

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается принимать участие в переговорах с Россией по урегулированию конфликта из-за опасений за свою безопасность, об этом проинформировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает NEWS.
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