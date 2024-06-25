Сенатор Джабаров: Зеленский не пойдет на переговоры с РФ из-за страха

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается принимать участие в переговорах с Россией по урегулированию конфликта из-за опасений за свою безопасность, об этом проинформировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает NEWS.