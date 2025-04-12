Financial Times: Европа может отказаться от сотрудничества с США

Обозреватель Орен Касс в статье для британского издания Financial Times написал, что Европа может отказаться от партнерства с США, поддавшись соблазну получить доступ к китайскому рынку на фоне многочисленных проблем и вызовов, стоящих перед европейскими странами.
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