Глаза и уши государства

Директору Службы внешней разведки Российской Федерации Сергею Нарышкину исполняется 68 лет. The Moscow Post поздравляет Сергея Евгеньевича, и хочет порассуждать о его карьере и той роли, которую он и возглавляемая им служба играют в жизни страны.