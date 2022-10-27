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Глаза и уши государства

Глаза и уши государства

Директору Службы внешней разведки Российской Федерации Сергею Нарышкину исполняется 68 лет. The Moscow Post поздравляет Сергея Евгеньевича, и хочет порассуждать о его карьере и той роли, которую он и возглавляемая им служба играют в жизни страны.

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