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Враг восемь раз атаковал Крым за ночь

Враг восемь раз атаковал Крым за ночь

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о 8 попытках врага атаковать полуостров минувшей ночью."За ночь на подлёте к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника",- об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

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