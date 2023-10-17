Враг восемь раз атаковал Крым за ночь

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о 8 попытках врага атаковать полуостров минувшей ночью."За ночь на подлёте к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника",- об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.