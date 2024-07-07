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Поздравление от полномочного представителя Президента России в Уральском Федеральном округе В.В. Якушева

7 июля – День работников морского и речного флота Уважаемые друзья! Поздравляю работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником! В сфере водного транспорта заняты сотни специалистов – профессионалов с высокими компетенциями, знаниями и опытом, которые привыкли выполнять работу на совесть и не бояться трудностей.

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