Поздравление от полномочного представителя Президента России в Уральском Федеральном округе В.В. Якушева

7 июля – День работников морского и речного флота Уважаемые друзья! Поздравляю работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником! В сфере водного транспорта заняты сотни специалистов – профессионалов с высокими компетенциями, знаниями и опытом, которые привыкли выполнять работу на совесть и не бояться трудностей.