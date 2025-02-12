«Не переломный момент в отношениях с РФ»: что сделают США после возвращения Фогеля?

В Кремле анонсировали ответный шаг Штатов за освобождение американского гражданина. Соединенные Штаты после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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