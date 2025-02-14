Кит проглотил юношу на глазах у его отца

В водах Чили отец снял на видео, как его сына проглотил горбатый кит. Об этом пишет Jam Press. 49-летний Делл Симанкас и его сын Адриан столкнулись с огромным животным, когда сплавлялись на компактных надувных лодках, которые называются пакрафтами.