Сценарист Золотарев готовит драматическую роль для актера Бурунова

Актеру Сергею Бурунову нужна острая драматическая роль, считает креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев, написавший сценарии к ряду известных картин, среди которых «Сто лет тому вперед», «Притяжение» и «Лед».
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