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Сценарист Золотарев готовит драматическую роль для актера Бурунова

Сценарист Золотарев готовит драматическую роль для актера Бурунова

Актеру Сергею Бурунову нужна острая драматическая роль, считает креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев, написавший сценарии к ряду известных картин, среди которых «Сто лет тому вперед», «Притяжение» и «Лед».

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