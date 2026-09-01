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Контрафронт

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Украина: Семь человек погибли и пятеро получили ранения в результате российских авиаударов по...

Украина: Семь человек погибли и пятеро получили ранения в результате российских авиаударов по железнодорожному депо в Дарницком районе, один человек погиб в Голосеевском районе Киева рано утром.

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