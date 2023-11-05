Более шести тысяч тамбовских родителей получают повышенную пенсию

Родители-пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты, обучающиеся на очном отделении, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии.
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