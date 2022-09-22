В бой идут чиновники и депутаты. Кого из слуг народа мобилизуют?

В Совете Федерации журналистам всевозможные «источники» заявили, что по закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» у сенаторов, как и у депутатов Госдумы, есть отсрочка от мобилизации.
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