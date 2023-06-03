Александр Семченко: Роберт Ф. Кеннеди-младший о конфликте в Украине: «Мы разрушили эту маленькую страну»

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста, кандидата политических наук Александра Семченко: «Каждое решение, принимаемое нами по Украине, как будто бы нацелено на затягивание войны и максимальное усиление кровопролития».
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста, кандидата политических наук Александра Семченко: «Каждое решение, принимаемое нами по Украине, как будто бы нацелено на затягивание войны и максимальное усиление кровопролития».
Свежие комментарии