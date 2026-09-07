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Случайная звезда кино, вымоленный ребенок и жизнь за высоким забором: куда пропала актриса Марина Могилевская

На рубеже двухтысячных её лицо знали миллионы: яркая брюнетка с выразительным взглядом блистала в главных телехитах — от «Каменской» и «Марша Турецкого» до «Склифосовского» и «Кухни».

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