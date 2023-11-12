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Швецов указал на проблему для иностранцев с указом Путина об обмене активов

Швецов указал на проблему для иностранцев с указом Путина об обмене активов

Нерезиденты, которым передадут замороженные ценные бумаги россиян во исполнение указа президента Владимира Путина от 8 ноября, не смогут забрать их из России без специального разрешения регулирующих органов Евросоюза, заявил aif.

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