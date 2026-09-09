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Газета.ру

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Долина заявила о невозможности взыскания 114 млн руб. с обманувших ее аферистов

Долина заявила о невозможности взыскания 114 млн руб. с обманувших ее аферистов

Певица Лариса Долина в интервью «Русскому радио» прокомментировала решение суда о взыскании 114 миллионов рублей в ее пользу, отметив, что мошенники никогда не смогут расплатиться с ней.

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