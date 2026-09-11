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Мы соседи по планете

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Снимки британца Фила Пенмана, который оказался на месте теракта 9/11

Снимки британца Фила Пенмана, который оказался на месте теракта 9/11

Страх и смятение охватили миллионы жителей Нью-Йорка 11 сентября 2001 года, в день, когда были сделаны эти страшные снимки.

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