В Москве стартует ежегодный патриотический смотр-конкурс «Я горжусь»

10 марта в Москве стартует ставший уже ежегодным патриотический смотр-конкурс «Я горжусь». Этот конкурс становится площадкой, где дети, молодежь и взрослые объединяются вокруг главных ценностей — памяти, уважения к истории и любви к Родине.