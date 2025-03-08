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В Москве стартует ежегодный патриотический смотр-конкурс «Я горжусь»

В Москве стартует ежегодный патриотический смотр-конкурс «Я горжусь»

10 марта в Москве стартует ставший уже ежегодным патриотический смотр-конкурс «Я горжусь». Этот конкурс становится площадкой, где дети, молодежь и взрослые объединяются вокруг главных ценностей — памяти, уважения к истории и любви к Родине.

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