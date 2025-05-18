Новосибирский полицейский сделал предложение возлюбленной перед командировкой на Кавказ

Романтиченое видео с предложением руки и сердца было снято во время построения сводного отряда Отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску перед отправкой в служебную командировку на Северный Кавказ.
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