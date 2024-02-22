Какие права имеют пенсионеры и какие льготы им положены

Государство поддерживает пенсионеров и предоставляет им льготы на федеральном и региональном уровне. Отметим, что к категории пенсионеров относятся не только пожилые люди, но и все граждане, получающие государственные пенсионные выплаты.
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