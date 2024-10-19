🌧 Сильные дожди накроют Крым в ближайшие часы По информации ГУ МЧС России по региону, утром и днём 19 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди.
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🌧 Сильные дожди накроют Крым в ближайшие часы По информации ГУ МЧС России по региону, утром и днём 19 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди.