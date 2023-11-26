Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи

Угрозы военного и политического руководства Украины сродни лаю Моськи из басни Ивана Крылова. Такое мнение 26 ноября высказал депутат крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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