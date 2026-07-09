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Царьград

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В Ельцин-центре обсудят демографию с мужчинами

В Ельцин-центре обсудят демографию с мужчинами

Свердловская область вновь станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием общества: поддержки семьи, материнства и детства, увеличения рождаемости, здоровья, профессионального роста и социального благополучия.

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