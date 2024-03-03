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Галузин и Ли Хуэй: обсуждение урегулирования на Украине невозможно без России

Галузин и Ли Хуэй: обсуждение урегулирования на Украине невозможно без России

Обсуждение урегулирования украинского конфликта невозможно без Москвы. На это, как передает ТАСС, указали заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин и специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй.

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