Галузин и Ли Хуэй: обсуждение урегулирования на Украине невозможно без России

Обсуждение урегулирования украинского конфликта невозможно без Москвы. На это, как передает ТАСС, указали заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин и специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй.