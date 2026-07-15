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2-4 чашки кофе в день: что происходит с печенью, сосудами и мозгом - данные исследований

2-4 чашки кофе в день: что происходит с печенью, сосудами и мозгом - данные исследований

Почему кофе вообще изучают как лекарство? Кофейное зерно - это не просто источник кофеина. В нём содержится более тысячи биологически активных соединений: хлорогеновая кислота, полифенолы, алкалоиды, тригонеллин, витамины группы В, калий и магний.

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