Депутаты из Новой Зеландии отказались присягать Карлу III

Скриншот видео Депутаты из Новой Зеландии устроили холодный прием королю Великобритании Карлу III. Во время его визита на открытии новой сессии парламента несколько местных чиновников организовали акцию протеста.
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