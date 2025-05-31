Минниханов: В нашей республике мы уважаем традиции всех народов

Фото: Телеграм-канал Раиса РТ Рустама Минниханова Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале напомнил жителям республики о празднике марийской культуры «Семык», который сегодня проходит в Кукморском районе, и призвал воспользоваться возможностью поближе познакомиться с традициями марийского народа.