Кинокритик оценил перспективы Эйдельштейна и Борисова в Голливуде

Все дело в акценте, отметил Давид Шнейдеров Тема освещения россиян в Голливуде происходит с незапамятных времен, сказал радио Sputnik советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист Давид Шнейдеров.
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