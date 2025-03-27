Кинокритик оценил перспективы Эйдельштейна и Борисова в Голливуде

Все дело в акценте, отметил Давид Шнейдеров Тема освещения россиян в Голливуде происходит с незапамятных времен, сказал радио Sputnik советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист Давид Шнейдеров.