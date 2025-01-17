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КХЛ. «Сибирь» примет «Локомотив», «Авангард» против ЦСКА, «Салават» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Куньлунем»

«Сибирь» примет «Локомотив», «Авангард» будет противостоять ЦСКА, «Салават» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Куньлунем».

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