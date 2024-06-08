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Россия выплатит членский взнос в антироссийское WADA: «Продолжаем взаимодействие»

Россия выплатит членский взнос в антироссийское WADA: «Продолжаем взаимодействие»

Вы будете смеяться, но Российская Федерация действительно выплатит членский взнос в изощрённо русофобское Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним работать.

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Комментарии
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Fialka
лучше бы эти деньги на внутренние спортивные соревнования пустили
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7 час.
Alex Nемо
Ну скучают министры по командировкам на тёплые берега Средиземного или каких там еще океанов и морей. Да и в Париж за счёт госбюджета поехать ну очень как нужно... Ну вы что в самом деле, думаете они за свой счёт туда катаются...
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6 час.
Евгений Мангуш
Российское правительство не знает куда деньги девать. Вместо того, чтобы выйти из всех этих дурацких в настоящее время организаций, как-то:ВАДА, ВТО, ВОЗ, МОК и им подобные,  которые кроме вреда России ничего не приносят, оно их продолжает содержать
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6 час.

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