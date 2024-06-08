Россия выплатит членский взнос в антироссийское WADA: «Продолжаем взаимодействие»

Alex Nемо

Ну скучают министры по командировкам на тёплые берега Средиземного или каких там еще океанов и морей. Да и в Париж за счёт госбюджета поехать ну очень как нужно... Ну вы что в самом деле, думаете они за свой счёт туда катаются...