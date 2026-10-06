Эктопия или эрозия? Врач раскрыла секреты и объяснила, когда действительно нужно лечиться

Вы когда-нибудь слышали от гинеколога диагнозы «эрозия» или «эктопия» и задавались вопросом: а так ли это страшно? Оказывается, эти состояния часто путают, но на самом деле они имеют разные причины, проявления и подходы к лечению.
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