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Эктопия или эрозия? Врач раскрыла секреты и объяснила, когда действительно нужно лечиться

Вы когда-нибудь слышали от гинеколога диагнозы «эрозия» или «эктопия» и задавались вопросом: а так ли это страшно? Оказывается, эти состояния часто путают, но на самом деле они имеют разные причины, проявления и подходы к лечению.

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