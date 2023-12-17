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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Роши об интересе «Трабзонспора»: «В зимнее трансферное окно все возможно, но Виллиан очень счастлив в ЦСКА»

Агент Роши об интересе «Трабзонспора»: «В зимнее трансферное окно все возможно, но Виллиан очень счастлив в ЦСКА»

Сообщалось об интересе турецкого клуба к защитнику ЦСКА. «В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА.

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