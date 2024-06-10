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Аналог YouTube в России запустят в конце июня

Аналог YouTube в России запустят в конце июня

В конце июня в России появится отечественный видеохостинг, призванный стать альтернативой YouTube. Как сообщает депутат Госдумы и глава РОЦИТ Антон Горелкин, платформа будет полностью копировать интерфейс своего западного собрата.

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