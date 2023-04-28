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Эйссимонт набрал 1+1 в 5-м матче с «Торонто» и стал 1-й звездой. «Тампа» выменяла его на дедлайне, отдав Наместникова

Эйссимонт набрал 1+1 в 5-м матче с «Торонто» и стал 1-й звездой. «Тампа» выменяла его на дедлайне, отдав Наместникова

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» (4:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).  26-летний форвард вернулся в состав «Тампы».

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