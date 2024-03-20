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Сенатор Пушков: ситуация с зерном говорит о реальном отношении Франции к Украине

Сенатор Пушков: ситуация с зерном говорит о реальном отношении Франции к Украине

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что поддержка Францией идеи Польши по ограничению импорта агропродукции Украины в ЕС отражает собой поговорку "дружба дружбой, а табачок врозь".

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