ВСУ потеряли более 31 тысячи боевиков в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 31 тысячи боевиков в курском приграничье, сообщили в Минобороны России"За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров", – говорится в сообщении.