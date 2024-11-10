ВСУ потеряли более 31 тысячи боевиков в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 31 тысячи боевиков в курском приграничье, сообщили в Минобороны России"За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров", – говорится в сообщении.
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