Трехкратный олимпийский чемпион раскритиковал директора «Северстали» за слова о Шипачеве

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов раскритиковал директора «Северстали» Николая Канакова за слова о форварде «Салавата Юлаева» Вадиме Шипачеве, заявив, что тот не подходит череповецкой команде по стилю.
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