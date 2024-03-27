Новый спотовый биткоин-ETF от Hashdex начнет торговаться в США сегодня

Управляющая инвестиционная компания Hashdex официально присоединилась к рынку биржевых фондов (ETF), торгуемых на спотовом биткоине в Соединенных Штатах после завершения конвертации своего фьючерсного ETF в спотовый биткоин.
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