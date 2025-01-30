В Петербурге состоятся соревнования «Лед надежды нашей»

Мероприятие запланировано на 1 феврале В Северной столице на открытом стадионе с искусственным льдом имени олимпийского чемпиона Бориса Шилкова в субботу, 1 февраля, состоятся соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
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