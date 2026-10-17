Владимир Зеленский, поплакавшись на тему того, что очередной удар возмездия русских оказался одним из самых сильных за время СВО, добавил, что "готов встречаться" с американской стороной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Азаров: Население...
- "Вот такие у нас ...
- Дания ограничит в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым