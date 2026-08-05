Выручка Rigel Pharmaceuticals во II квартале 2026 года выросла на 14% до 78,7 млн долларов

Американская биотехнологическая компания Rigel Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RIGL) опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав уверенный рост коммерческих продаж и успешное расширение международного партнерского присутствия.
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