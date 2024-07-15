Главком ВСУ Сырский проверит 59-ю мотопехотную бригаду из-за потерь бойцов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка для выяснения обстоятельств потерь среди техники и военнослужащих.
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