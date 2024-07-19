Аманда Стэйвли может купить часть акций «Тоттенхэма» или «Монако». Экс-директор «Ньюкасла» привлекла 500 млн фунтов через инвестфонд (Bloomberg)

Бывший директор и совладелец «Ньюкасла» ищет новые варианты для вложений в футбольный бизнес. Как сообщает Bloomberg, Стэйвли привлекла 500 млн фунтов (649 млн долларов) через свой инвестиционный фонд PCP Capital Partners и рассматривает варианты с покупкой долей в футбольных клубах.