Аманда Стэйвли может купить часть акций «Тоттенхэма» или «Монако». Экс-директор «Ньюкасла» привлекла 500 млн фунтов через инвестфонд (Bloomberg)

Бывший директор и совладелец «Ньюкасла» ищет новые варианты для вложений в футбольный бизнес. Как сообщает Bloomberg, Стэйвли привлекла 500 млн фунтов (649 млн долларов) через свой инвестиционный фонд PCP Capital Partners и рассматривает варианты с покупкой долей в футбольных клубах.
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