Варди будет транслировать Бундеслигу на своем ютуб-канале. Первой станет игра «Бавария» – «Штутгарт»

Джейми Варди получил права на трансляции матчей Бундеслиги в Великобритании и Ирландии Ютуб-канал бывшего нападающего сборной Англии и «Лестера» Jamie Vardy’s Having a Party покажет в прямом эфире семь матчей Бундеслиги в сезоне-2026/27.
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