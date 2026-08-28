Варди будет транслировать Бундеслигу на своем ютуб-канале. Первой станет игра «Бавария» – «Штутгарт»

Джейми Варди получил права на трансляции матчей Бундеслиги в Великобритании и Ирландии Ютуб-канал бывшего нападающего сборной Англии и «Лестера» Jamie Vardy’s Having a Party покажет в прямом эфире семь матчей Бундеслиги в сезоне-2026/27.