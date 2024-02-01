Русские ПВО сбили 20 управляемых авиационных ракет, запущенных ВСУ

Киевский режим пытался атаковать объекты в Крыму и на берегах Чёрного моряТеррористическую атаку ВСУ с применением 20 авиационных управляемых ракет предотвратили русские ПВО в Крыму и над акваторией Чёрного моря.
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