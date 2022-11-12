В Приамурье на полигонах Восточного военного округ продолжается подготовка мобилизованных граждан

Также, продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки, в том числе тактико-специальной подготовке, средствам связи, минно-взрывному делу, тактической медицине.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии