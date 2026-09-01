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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капустин о переходе в «Югру» после 13 сезонов в КХЛ: «Новый вызов. В «Амуре» и «Нефтехимике» решали задачу выйти в плей-офф, а здесь цель – только кубок»

Форвард Кирилл Капустин рассказал о том, почему в межсезонье решил перейти в «Югру» после 13 сезонов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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